حفل زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي بتدخل الشرطة والقبض على العريس

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"الخليج 365" من بيروت: إحتفل الفنان المصري محمد رمضان بحفل بزفاف شقيقته إيمان، بحضور عدد من أقارب العروسين والأصدقاء المقربين، بإحدى الفيلات بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، إنتهى بالقبض على العريس.

وفي التفاصيل، كشف مصدر أمني، أنه تلقى إخطارًا بإقامة حفل زفاف في منطقة الشيخ زايد، جنوب القاهرة، لتنتقل قوات الأمن إلى موقع الحفل، و"تفض الفرح وتنقل أصحابه إلى قسم الشرطة"، على خلفية عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي يفرضها فيروس كورونا.

وأضاف المصدر الأمني في تصريح صحفي أنه بعد التحقيق مع أصحاب حفل الزفاف تم صرفهم من قسم الشرطة.

وأقر الزوج أن حفل الزفاف كان داخل فيلته، واقتصر على أسرة العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد نشر عدة لقطات من حفل زفاف شقيقته، حيث ظهر في بعضها مرتدياً الكمامة، وفي أخرى بدونها، وهو ما انطبق كذلك على حضور الحفل، الذين أظهرت بعض اللقات ارتدائهم الكمامات، فيما أظهرتهم لقطات أخرى بدونها.

هجوم من لميس الحديدي

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وعلى جانب آخر، فقد تعرض رمضان لانتقادات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، حيث انتقد الكثيرون حفل زفاف شقيقته الذي لم يتم فيه الالتزام بالإجراءات الوقائية أو التباعد الاجتماعي.

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