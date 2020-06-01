ابن حسن حسني يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من حياته

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







"الخليج 365" من بيروت: سرد هشام ابن الفنان حسن حسني تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة والده، وذلك من خلال مكالمة هاتفية أجراها في برنامج "المساء مع قصواء" قال فيها أن والده كان بصحة جيدة في شهر رمضان وأيام العيد، ولكنه شعر بألم في الصدر قبل يومين من رحيله وهذه أول مرة يشكو من القلب.

وأضاف : أنه ذهب مع والده إلى المستشفى، وبعد الفحوصات الطبية ورسم القلب تبين وجود جلطة، مما دفع الأطباء لتركيب قسطرة في القلب، وبعد 5 ساعات من تركيبها، وبسبب تقدمه في العمر لم يحتمل ولفظ أنفاسه الأخيرة.

جنازة حسن حسني

وكانت جنازة حسن حسني شيعت من مسجد مستشفى دار الفؤاد إلى مقابر الأسرة في طريق الفيوم، وسط حضور كثيف لعائلته وغياب ملحوظ للنجوم.