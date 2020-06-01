تونس تؤجل لأول مرة مهرجاني قرطاج والحمامات إلى 2021

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"الخليج 365" من بيروت: قررت السلطات التونسية تأجيل مهرجان قرطاج الدولي والمهرجان الدولي بالحمامات إلى سنة 2021، وذلك بسبب تدعيات وباء كورونا.

وقالت وزارة الشؤون الثقافية التونسية، مساء الأحد، إنه "تقرر تأجيل مهرجان قرطاج الدولي والمهرجان الدولي بالحمامات إلى سنة 2021"، دون الإشارة إلى تاريخ جديد محدد.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل فعاليات مهرجان قرطاج الذي تأسس عام 1964 ومهرجان الحمامات الذي تأسس عام 1966.

كما قررت الوزارة، حسب بيانها، استئناف أنشطة الجمعيات الثقافية ومتعهدي الحفلات والفعاليات الثقافية العمومية والخاصة بشكل تدريجي.

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وأوضحت أن استئناف الأنشطة الثقافية في الأماكن المغلقة سيكون اعتبارا من 14 يونيو الجاري، على أن لا يتجاوز عدد الحضور 30 شخصا كحد أقصى.

وأشارت أن الفعاليات الثقافية الكبرى والمهرجانات في الأماكن المفتوحة ستعود اعتبارا من 15 يوليو المقبل، على ألا يتجاوز عدد المشاركين الـ1000 شخص، مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

وكان من المفترض عقد مهرجان قرطاج السينمائي الدولي خلال الفترة ما بين 7 إلى 12 نوفمبر القادم، بينما كان مقررا تنظيم مهرجان الحمامات بين شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري.

المصدر: تونس إفريقيا للأنباء