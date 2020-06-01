شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل عن "ليه لأ": "خايفة ويارب المسلسل يعجبكم فى الأوقات الصعبة دي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة أمينة خليل عن خوفها الشديد مع اقتراب عرض مسلسلها الجديد "ليه لأ" الذى يعرض على إحدى المنصات الالكترونية، ونشرت أفيش المسلسل على "انستجرام"، وكتبت: "فاضل 4 أيام علي عرض مسلسل "ليه لأ؟!" أنا متحمسة جداً ومبسوطة وخايفة في نفس الوقت.. يارب يعجبكم وتتابعوه علي شاهد ومستنية اسمع رأيكم.. إن شاء الله المسلسل يسليكم في الأوقات الصعبة دي.. كل سنة وأنتم طيبين وخلوا بالكم من نفسكم ومن بعض وربنا يحرسنا كلنا".

وينطلق عرض أولى حلقات مسلسل "ليه لأ" يوم 4 يونيو المقبل على إحدى المنصات الرقمية، حيث أطلقت الشركة المنتجة له مؤخرا البوستر الرسمى له، والبرومو الرسمي للعمل، الذى يحتوى على 15 حلقة فقط، حيث كان من المفترض أن يعرض في النصف الثانى من السباق الرمضانى المنصرم، لكن عدم انتهاء تصويره حال دون ذلك.

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وتجسد أمينة خليل بطلة المسلسل شخصية "عاليا"، وهى شابة من عائلة تقليدية يتحكم الآباء فيها فى زمام أمور الجيل الأصغر، لكنها تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها، حتى وإن وضعها ذلك فى مواجهة عنيفة مع أغلب أفراد العائلة، والمسلسل اجتماعى يتناول قصة جيل يريد التحكم فى زمام أمور حياته وحياة أبنائه، حتى ولو تجاوزت أعمارهم الثلاثين، وجيل فى الثلاثينات من العمر يحاول استلام الراية وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد ولو كانت بالية، وبين الرغبة فى التجديد ولو كانت مخاطرة.

يشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم: هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف، "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللى قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.