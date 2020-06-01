شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن النجم محمد هنيدى جمهوره من خلال ”الخليج 365”، وقال إنه أجرى عملية قسطرة في القلب وتركيب دعامتين، منذ 10 أيام، لافتاً إلى أنه لم يخبر أحد بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، قائلاً: "مكنتش راضى أقول عشان محدش يتخض.. والحمد لله أنا طبيعى وكويس"، كما شكر الدكتور الذى أجرى له العملية د حسام الحصرى

وعن عدم حضوره جنازة الفنان الراحل حسن حسنى، قال: "عم حسن حسنى دا أبويا ومرضى منعنى من حضور الجنازة خاصة وأن الأطباء منعنى من النزول تماماً".

Advertisements

يشار إلى أن هنيدى يستعد لبدء تصوير فيلم "النمس والأنس" للمخرج شريف عرفة، ويقوم بمعاينة الديكورات داخل استوديوهات شريف عرفة، حيث من المقرر البدء فى تصوير الفيلم خلال أسبوعين، وتعاقد المخرج وشركة الإنتاج مع كل من محمد هنيدى، منه شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، ومحمود حافظ، وجارٍ التعاقد مع مجموعة أخرى من الممثلين خلال الأيام المقبلة، استعداداً للتصوير.

وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، الذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، الذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.