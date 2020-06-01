شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان مع شقيقته فى حفل زفافها: " أختي ضلعي و نصف قلب أمي " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى النجم محمد رمضان، حياة زوجية سعيدة لشقيقته إيمان بعد حفل زفافها، ونشررمضان صورة تجمعه بشقيقته عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا:" أختي ضلعي و نصف قلب أمي ️ اللهم أحفظها وأسعدها".

احتفل النجم محمد رمضان مساء أمس، بزفاف شقيقته إيمان رمضان، على حسام حامد، فى حفل إقيم فى بإحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، واقتصر على حضور عائلة العروسين والأصدقاء المقربون، وكان على رأسهم شقيقه محمود رمضان، والمهندس عبد الحميد والد العريس، وأقارب العروسين والأصدقاء المقربين.



محمد رمضان

وحرص محمد رمضان على حضور الحفل الذى انطلق الساعة الثالثة عصراً وانتهى فى السابعة مساء، إلا أن رمضان لم يمكث كثيراً فى الحفل حيث غادره بعد نصف ساعة فقط، بعدما بارك للعروسين والتقط الصور التذكارية مع الحضور.

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وكانت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان احتفلت فى شهر رمضان الماضى، بعقد قرانها على "حسام حامد‎"، وتم عقد القران فى منزل المهندس عبد الحميد والد العريس فى اكتوبر بحضور أخوة العريس الدكتورة جيهان حامد، والمهندسة صافى حامد، وأحمد ووالد العروسة الحاج رمضان وشقيق العروسة "محمود" وحرمه وبعض الأصدقاء، وغاب محمد رمضان لوجوده خارج القاهرة.

يذكر أن النجم محمد رمضان حقق نجاح كبير من خلال مسلسل "البرنس" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.