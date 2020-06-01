شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: رجاء الجداوى معنوياتها سيئة بسبب شائعة وفاتها وليس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان ورئيس نقابة المهن التمثيلية أنه اتصل بالفنانة رجاء الجداوى للإطمئنان على حالتها الصحية وأخر تطورات حالتها، وقال في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدى، أن حالتها المعنوية سيئة للغاية بسبب الشائعات والإساءات التي تقال ضدها، لافتاً أن هذه السيدة تستحق كل الاحترام ونقولها "ترجعي لينا بالسلامة وأتمنى من الناس اللي مخليه الوسط الفني شغلها الشاغل أنها تهدى لأننا مش هنسكت".

وأضاف أشرف زكى خلال مداخلته: "واحدة نايمة في مستشفى تصحى تلاقي خبر إنها ماتت؟ كلموني ناس في المستشفى قالوا للي المرض مش تاعبها معنوياتها هي اللي تاعباها.. نتيجة الأخبار اللي ملهاش أي معنى اللي بتطلع ضدها".

يذكر أن أميرة ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، كشفت فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، الحالة الصحية لوالدتها بعد 8 أيام فى الحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

وقالت، أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، إن والدتها تعانى من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها الحجر الصحى بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن درجة حرارتها اليوم وصلت إلى 38.5 درجة، بعد أن دخلت مستشفى أبو خليفة ليلة العيد، ودرجة حرارتها 39.6 درجة، وانخفضت فى بعض الأيام إلى 37 درجة، وتستمر مشكلتها الصحية حتى الآن فى درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذى يتكرر باستمرار.

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يشار إلى أن رجاء الجداوي شاركت قد في رمضان 2020 بمسلسل "لعبة النسيان" الذي انتهت من تصويره قبل أيام قليلة من انتهاء ‏الشهر الفضيل‎.‎

مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود ‏قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎