شكرا لقرائتكم خبر عن خواطر سيرين عبد النور.. النجمة اللبنانية تشارك جمهورها بهذه الحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت النجمة سيرين عبد النور على التفاعل مع متابعيها من وقت لآخر عبر انستجرام أو تويتر سواء من خلال الصور أو التغريدات التي تقوم بنشرها مثلما حصل مؤخراً مع تدوينة كتبتها علي تويتر وصفتها بأنها خواطر وقالت فيها : " لن تتعلم شيئاً من الحياة .. إن كنت تعتقد بأنك دائماً على حق "، كما أرفقتها بصورة لها بالأبيض والأسود.



سيرين عبد النور

وكانت شاركت الفنانة سيرين عبد النور ، متابعيها بالأمس عبر حسابها على إنستجرام فيديو طريف لنجلها كريستيانو وهو يحاول قول كلمة " هاى و باى"، وحاز الفيديو على إعجاب العديد من متابعيها، وخاصة أن سيرين دائما تشارك متابعيها بفيديوهات طريفة مع عائلتها.

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سيرين عبد النور

وفي وقت سابق، ظهرت سيرين عبد النور في أحدث إطلالة جديدة لها، من خلال 3 صور ظهرت فيها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت على الصور قائلة: "قلوبنا بسيطة يفرحها كل اهتمام بسيط.. دخيل قلوبكن ومحبتكن واهتمامكن بتسوى الدنية كلها"، وقد نالت إطلالة النجمة سيرين عبد النور إعجاب متابعيها مثلما ظهر في تعليقات عديدة على الصور.

وكانت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور وجهت مؤخرا رسالة إلى جمهورها خلال توجهها لموقع تصوير مسلسلها الجديد تطالبهم بالبقاء فى منازلهم للوقاية من فيروس كورونا، ونشرت "سيرين" الفيديو على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "صباح الخير على الكل.. أنا رايحة على تصوير مسلسلى وأتمنى لكل الناس اللى قاعدين فى البيوت الأمان الدائم.. وأكيد إذا معندكوش شىء تعملوه اضطرارى برة البيت لا تخطلتوا بالعالم وربنا يصبرنا على الفترة الصعبة دى".