شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت ليزو بعد انتشار الاحتجاجات بسبب مقتل جورج فلويد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية ليزو أن تظهر موقفها من الاحتجاجات المنشرة حاليا في جميع انحاء الولايات المتحدة الامريكية ، و ذلك بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية وهوغير مسلح علي يد شرطي والذي ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو و هو يضع ركبته على رقبه فلويد مما تسبب في وفاته.
فقد أكدت ليزو البالغة من العمر ( 32 عاما ) عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " التي تضم أكثر من 8.7 مليون شخص أن الاحتجاج ليس نهاية التقدم بل البداية الحقيقية ، أتساءل ماذا سيحدث إذا خرجت جميع الشركات الكبيرة والمشاهير الذين أظهروا الدعم على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدموا منصتهم للسماح للنشطاء والمتظاهرين بالتحدث و إبراز رؤيتهم ؟ أتساءل ماذا سيحدث إذا سمحنا للغضب أن يكون له تأثير إيجابي في حكومتنا المحلية ؟ المدن تحترق ، هل تشاهد ؟ أقف مع مينيابوليس .. و التغيير سيأتي.
يذكر أن ليزو التي بدأت مسيرتها الفنية عام 2010 استطاعت ان تحقق شعبية جارفة حول العالم ، و ذلك بتقديمها العديد من الأعمال الغنائية الناجحة، و من أبرزهم " Juice " و" fitness " و " like a girl " ، و غيرهم .
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