شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى: لمصلحة مين شائعة إصابة أمير كراره بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الفنان أحمد صلاح حسني على الأنباء التي تم تداولها أمس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إصابة زوج أخته الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا، ونفى كل ما يتم تداوله وقال: "أمير كرارة زي الفل.. ليه ممكن واحد يفبرك شائعة على واحد إن جاله كورونا بدون دليل ولمصلحة مين فِي ظل هذه الظروف؟!".

يذكر أن أمير كرارة وأحمد صلاح حسني تجمعهما صلة نسب، حيث تزوج أمير من شقيقة حسني قبل سنوات وحتى الآن، وأنجب منها أبنائه "سليم وليلى ونيللي".

يذكرأن هناك شائعات طاردت النجم أمير كرارة الساعات الماضية تفيد بإصابته بفيروس كورونا، أطلقها المغرضون، عقب نجاح مسلسله الأخير "الاختيار"، خاصة بعدما كشف المسلسل عن الإرهاب الأسود والعداوة التى تكنها الجماعات الإرهابية لمصر.

وزورت إحدى الصفحات على مواقع السوشيال ميديا اسم ”الخليج 365” على خبرإصابة النجم أمير كرارة بفيروس كورونا، وهو ما نفته ”الخليج 365”، حيث نشرت الصفحة المزورة صورة كرارة طريح الفراش، ويتلقى العلاج، ومع البحث والتدقيق وجدنا أن تلك الصورة هى من إحدى مشاهد مسلسل كلبش، الذى حقق نجاحا كبيرا بأجزائه الثلاثة.

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ويحذر ”الخليج 365” من صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى تستغل اسم مؤسسة ”الخليج 365”، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة.

يشار إلى أن أمير كرارة قدم ملحمة وطنية بمسلسل الاختيار، وعرض فى شهر رمضان الماضى، محققا نجاحا ساحقا، وشارك فى بطولته أحمد العوضى، محمد إمام، آسر ياسين، صلاح عبد الله، محمد رجب، أحمد وفيق، ماجد المصرى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وتناول العمل قصة حياة أسطورة الصاعقة الشهيد أحمد منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة فى شمال سيناء.

أما الفنان أحمد صلاح حسنى قد شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.