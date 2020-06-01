شكرا لقرائتكم خبر عن على أنغام "مليونير" .. هيدي كرم تكشف كواليس الحلقة الأولى من "راجل و2 ستات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها بفيديو من كواليس تصوير الحلقة الأولى من برنامج "راجل واتنين ستات" مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، حيث ظهرت فى الفيديو خلال مرحلة وضع الماكياج والتحضيرات النهائية قبل الحلقة، ووضعت خلفية موسيقية على الفيديو أغنية "مليونير"، تتر مسلسل "بـ100 وش" للنجمة نيللي كريم والنجم آسر ياسين.





من ناحية أخرى يحل النجم سامح حسين ضيفا على برنامج راجل و2 ستات، اليوم الاثنين، والذى تقدمه الإعلامية شيريهان أبو الحسن والفنانة هيدى كرم، حيث يتنوع اللقاء بين الثلاثى عن الأمور المنزلية، والعلاقة بين الرجل وزوجته، وسيكون لـ "الكوميديا"، نصيب كبير من الحوار، حيث نشر الحساب الرسمى لقناة ON على انستجرام برومو الحلقة، حيث تحدث سامح حسين فى العديد من الموضوعات، ومنها علاقته بزوجته.

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الإعلامية شيريهان أبو الحسن، والنجمة هيدى كرم، تألقن فى برنامج "ست الحسن" على قناة ON، ليقدمن سويا تجربة جديدة وهى "راجل و2 ستات"، حيث سيقدم البرنامج فى فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التى تهم كافة أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يتناقشها البرامج، بواسطة متخصصين، وأيضا سيكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع، ويذاع فى الرابعة والنصف.

ويطرح البرنامج أيضا موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.