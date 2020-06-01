شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامات.. دنيا سمير غانم ورامي رضوان يهنئان هشام جمال بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة دنيا سمير غانم علي تهنئة صديقها المنتج هشام جمال بعيد ميلاده، حيث نشرت صورة معه برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان وهم يرتدون الكمامات الواقية، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :"أتمني أن تكون أيامك مليئة بالسلام والسعادة والعمل الجاد أخي العزيز الذي أثبت موهبته القوية والفريدة في العديد من المجالات .. أتمنى لك المزيد والمزيد من النجاح ".

دنيا سمير غانم ورامي رضوان وهشام جمال



دنيا سمير غانم

ومن جانبها هنأت الفنانة شيماء سيف المنتج هشام ماجد بعيد ميلاده، حيث كتبت له عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"كل سنة وانت طيب يا أحلى هشام فى الدنيا ربنا يعلم أنت بقيت عندى إيه وكل ما الوقت يمر معزتك وغلاوتك بتزيد.. ربنا يحفظك ويخليك ليا يارب ونفضل طول العمر أعز أصحاب ".

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شيماء سيف

من ناحية أخرى أعلنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعاقدها مع شركة روزناما برئاسة المنتج هشام جمال لإنتاج مسلسل جديد للعرض خلال عام 2020 على قنوات التليفزيون والمنصة الرقمية الخاصة بالمجموعة.

وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية بأن المسلسل بطولة شيماء سيف وعمرو وهبه وآخرين ويتكون من ٣ قصص مختلفة تدور أحداث كل قصة في إطار ونوع درامي مختلف ويكون عدد حلقات كل قصة ١٥ حلقة وقد تم الانتهاء من كتابة القصة الأولى وهى من تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد ووليد أبو المجد.

وأضاف أن هذا العمل يدخل ضمن تعاقدات المجموعة والتى تتم فى إطار التعاون من أجل مشروعات درامية جديدة مع مختلف المنتجين المصريين المميزين من أجل إثراء المكتبة المصرية ما له من أثر كبير على انتعاش السوق الدرامي وحركته الإيجابية والتي تنعكس على كل العاملين فى مجال الإعلام.