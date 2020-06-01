شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا ينعي حسن حسني بفيديو من بيروت ويؤكد: كورونا أوقفت كل أعمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان عصام كاريكا فيديو يجمعه مع الفنان الراحل حسن حسني في بيروت على جميع منصاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي وكتب عليه في الجنه يا عم حسن.

يذكر أن كاريكا قد أطلق أغنية تخص "كورونا" منذ فترة قصيرة بعنوان "تعبنا من القعدة"، على قناته الخاصة على اليوتيوب من كلمات محمد هلال، وتقول كلمات الأغنية: "تعبنا من القعدة آه ياعيني.. وجيوبنا أنضف من الصيني.. وتقولي بكرة هتتعدل صوتى يا أما وغطينى، من سكوتي تعبت ومليت والمشي دايما جنب الحيط، ويا حظ بطل تعمل مع الفقير أهبل وعبيط".

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وقال عصام كاريكا لـ"الخليج 365"، إنه أحد ضحايا فيروس كورونا اللعين، حيث توقفت كل أعماله فيما يتعلق بحفلات الزفاف التى كان متفق عليها بالإضافة إلى توقف الطيران إلى لبنان، وهو ما أدى إلى تأثره بسبب توقف تعاونه مع عدد من المطربين هناك مثل راغب علامة وصابر الرباعى ومايا دياب وأيمن زبيب حيث إن كاريكا كان قد قرر العودة مرة أخرى إلى التلحين بعد إلحاح عدد كبير من المطربين عليه.

يذكر أن الفنان عصام كاريكا له ألحان كثيرة تعاون فيها مع كبار النجوم فى الوطن العربى منهم عمرو دياب ومحمد منير وراغب علامة وديانا حداد