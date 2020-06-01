شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة طريفة بين تامر حسنى و زوجته بسمة بوسيل..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة بسمة بوسيل، جمهورها بصورة تجمعها بزوجها النجم تامر حسنى أثناء التمرين، وذلك عبر حسابها على انستجرام، وكتبت قائلة: "موود ما بعد التمرين، تامر حسني هو مدربي الخاص"، ورد عليها تامر حسنى قائلًا: "طبعا طبعا كان تمرين هايل وبسمة ما شاء الله بتتصور طول الوقت وبتتمرن في فترة الراحة من التصوير".













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تامر حسنى و بسمة بوسيل

وأحيا تامر حسنى حفلا غنائياً ناجحاً على طريقة "أونلاين" ، بمناسبة عيد الفطر داخل سفح الأهرامات، وكان النجم تامر حسنى قد بدأ حفله الغنائى الذى أقيم على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات، بأغنية "الأصل مصرى"، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية، وهى الأغنية الذى بدأ بها نجم الجيل بناء على طلبات كثيرة من جمهوره فى مختلف الدول العربية.

وعرض على هامش حفل نجم الجيل تامر حسنى، ميكس جديد لكليب أغنية "أنت معايا" لـ تامر حسنى والشاب خالد كما استعانوا بالمطرب عبد الفتاح الجرينى والمطرب التونسى بلطى، بشكل حصرى على قناة ON خلال عيد الفطر.

وعلى الجانب الآخر،طالب النجم تامر حسنى متابعيه وجمهوره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بضرورة التخلص من "الكمامات" المستخدمة، بعد الانتهاء من استخدامها، لقطع الطريق أمام أى شخص يحاول استخدامها مرة أخرى.

ونشر تامر حسنى مجموعة من الصور لبائعى كمامات فى الشوارع، وعلق عليها تامر قائلا، "مهم جدااا..جدااا .. بما إن من النهاردة الدولة طبقت لبس الكمامات اجباري وده هيعلي الطلب علي الكمامة... اكيد اللي بيلملموا الحاجات من القمامة هيبدأو يلموا الكمامات المستخدمة من الشارع ويعيدوا استخدمها ويبيعوها للناس بسعر أقل.. ارجوكم نقطع الكمامة قبل التخلص منها او بوظها بأي طريقة تمنع إعادة استخدامها"