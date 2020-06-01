أشرف زكي مع لميس الحديدي: "بقينا ملطشة وهنرفع دعوى على أي حد ينال من الفنانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، على قناة الحدث، قال نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، إن النجم حسن حسني قامة كبيرة وكانت تربطهما صداقة كبيرة.

وتابع: "مش عارف ليه الوسط الفني بقاله فترة ملطشة، فيه صحفي كان من فترة بيهاجم استكمال الأعمال في رمضان، فطلبت مننه إننا نتكلم آخر شهر رمضان، بعد ما نشوف مسلسل زي الاختيار عمل إيه في شبابنا، وإزاي بعمل فني قدرنا نزرع الانتماء جوه الجيل الجديد".

وأضاف: "الفنانين بقى الأوصياء عليهم كتير، هو فيه حد يقدر يناقشنا في حبنا لحسن حسني، ده أبوهم كلهم، لكن الأوصياء كتير".

وعن تفاصيل الجنازة، قال: "الوفاة حدثت في الثالثة فجرا، وقرر أهله دفنه بسرعة نظرا لغلق المساجد، واعتاد الجميع على أن الجنازة تكون في الـ 12 ظهرا، لكن ما حدث أن الجنازة انتهت قبل وصول الجميع".

Advertisements

واستكمل: "خلوا الفنانين في حالهم، أي حد هينال من الفنانين إحنا هنقاطعه، ونقيم دعوى عليه، هو لما عملنا تكريم لحسن حسني في النقابة كان حد طلب مننا، إحنا عملناه ولسه هنعمل لفنانين كتير".

واختتم حديثه قائلا: "إحنا مش في موقف الدفاع عن النفس، ومفيش حد يوجهلنا اتهام ولا حد يحقق معانا".

ورحل الفنان حسن حسني عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، عن عمر يناهز 89 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية، نقل على إثرها المستشفى.