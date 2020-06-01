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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أكدت الفنانة أمينة خليل، أنها متحمسة لاقتراب موعد عرض مسلسلها "ليه لأ"، على منصة شاهد VIP، بعد أربعة أيام.
ونشرت أمينة صورة الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل، معلقة "فاضل ٤ أيام على عرض مسلسل (ليه لأ)، أنا متحمسة جداً ومبسوطة وخايفة في نفس الوقت".
وتابعت "يارب يعجبكم وتتابعوه ومستنية اسمع رأيكم.. ان شاء الله المسلسل يسليكم في الأوقات الصعبة دي.. كل سنة وانتم طيبين وخلوا بالكم من نفسكم ومن بعض وربنا يحرصنا كلنا".
المسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف وبطولة أمينة خليل وشيرين رضا وهالة صدقي وهاني عادل، ومن إنتاج شركة EProducers.
كانت هذه تفاصيل خبر أمينة خليل قبل عرض "ليه لأ": "متحمسة وخايفة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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