- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أكدت الفنانة روجينا أنها ضد استغلال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لها من مسلسل "البرنس" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، للهجوم على الكويت وشعبها.
وكتبت عبر خاصية القصص القصيرة على موقع "إنستجرام"، وعلى حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "أنا لست مسؤولة عن استغلال مقاطع من مسلسل البرنس، منسوبة لي ضد شعب الكويت، أنا أحترم الكويت شعبا وحكومة، وتربطني العديد من الصداقات المحترمة بالكويت".
جدير بالذكر أن رواد موقع التواصل الاجتماعي أعلنوا عن غضبهم من فيديو نشرته مواطنة كويتية، تحدثت فيه بصورة غير لائقة عن العمالة المصرية في دولتها.
كانت روجينا شاركت في السباق الرمضاني بشخصية "فدوى" في مسلسل "البرنس" أمام الفنان محمد رمضان، تأليف وإخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر روجينا: أحترم الكويت.. ولست مسئولة عن استغلال فيديوهات "البرنس" ضدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.