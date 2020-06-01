روجينا: أحترم الكويت.. ولست مسئولة عن استغلال فيديوهات "البرنس" ضدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الفنانة روجينا أنها ضد استغلال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لها من مسلسل "البرنس" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، للهجوم على الكويت وشعبها.

وكتبت عبر خاصية القصص القصيرة على موقع "إنستجرام"، وعلى حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "أنا لست مسؤولة عن استغلال مقاطع من مسلسل البرنس، منسوبة لي ضد شعب الكويت، أنا أحترم الكويت شعبا وحكومة، وتربطني العديد من الصداقات المحترمة بالكويت".

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جدير بالذكر أن رواد موقع التواصل الاجتماعي أعلنوا عن غضبهم من فيديو نشرته مواطنة كويتية، تحدثت فيه بصورة غير لائقة عن العمالة المصرية في دولتها.

كانت روجينا شاركت في السباق الرمضاني بشخصية "فدوى" في مسلسل "البرنس" أمام الفنان محمد رمضان، تأليف وإخراج محمد سامي.