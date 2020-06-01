محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة
أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، عن أول حفل غنائي "أونلاين" لها، وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية.
ومن المقرر أن يقام الحفل الخميس المقبل، عبر منصة "شاهد vip" في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.
ونشرت إليسا بوستر الحفل عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "نغني كمان وكمان ونشرب قهوة الماضي، مكملين معاكم بالفرح والطرب لايف أونلاين عبر تطبيق شاهد VIP الخميس القادم 4 يونيو الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية".
إليسا كانت قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "قهوة الماضي"، من كلمات الشاعرة سهام شعشاع، وألحان محمد رحيم
كانت هذه تفاصيل خبر الخميس المقبل.. تعرف على تفاصيل أول حفل "أونلاين" لإليسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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