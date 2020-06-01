"رحلت بالسرطان وتعاونت مع منى زكي".. 10 معلومات عن هيام طعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
رحلت عن عالمنا أمس الأحد 31 مايو، الممثلة والمطربة السورية هيام طعمة، بعد صراع مع مرض السرطان. وفي السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة:
- ولدت هيام في حلب عام 1961.
- درست التدريس في دار المعلمات بسوريا، واستكملت دراستها في التربية وعلم نفس الأطفال في باريس.
- جاءت علاقتها في عالم الفن في سن مبكرة.
- شاركت الفنان السوري دريد لحام بطولة مسرحية "كاسك يا وطن" عام 1979.
- اتجهت هيام للغناء، ولها عدد من الأغاني التي أحبها الجمهور.
- تعاونت مع نجوم كبار في عالم الأغنية، بينهم الموسيقار الكبير سيد مكاوي، الموسيقار محمد سلطان، والشاعر عمر بطيشة.
- من بين أغانيها "قرب ما تقولش لأ"، "قلهالي"، "سيبوني"، "حبنا اللي غاب"، "بلاش معاندة"، "انت اتغيرت".
- جاءت إلى مصر وشاركت في بطولة عدد من الأعمال الفنية.
- من بين الأعمال التي أطلت من خلالها على الجمهور المصري: "إضراب المجانين"، "الشاويش حسن"، "انتبهوا أيها الأزواج"، "غريب في الميناء"، ومسلسل "داليا المصرية".
- جسدت شخصية الفنانة ليلى مراد في مسلسل "السندريلا" بطولة الفنانة منى زكي، عام 2006.
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