"رحلت بالسرطان وتعاونت مع منى زكي".. 10 معلومات عن هيام طعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رحلت عن عالمنا أمس الأحد 31 مايو، الممثلة والمطربة السورية هيام طعمة، بعد صراع مع مرض السرطان. وفي السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة:

- ولدت هيام في حلب عام 1961.

- درست التدريس في دار المعلمات بسوريا، واستكملت دراستها في التربية وعلم نفس الأطفال في باريس.

- جاءت علاقتها في عالم الفن في سن مبكرة.

- شاركت الفنان السوري دريد لحام بطولة مسرحية "كاسك يا وطن" عام 1979.

- اتجهت هيام للغناء، ولها عدد من الأغاني التي أحبها الجمهور.

Advertisements

- تعاونت مع نجوم كبار في عالم الأغنية، بينهم الموسيقار الكبير سيد مكاوي، الموسيقار محمد سلطان، والشاعر عمر بطيشة.

- من بين أغانيها "قرب ما تقولش لأ"، "قلهالي"، "سيبوني"، "حبنا اللي غاب"، "بلاش معاندة"، "انت اتغيرت".

- جاءت إلى مصر وشاركت في بطولة عدد من الأعمال الفنية.

- من بين الأعمال التي أطلت من خلالها على الجمهور المصري: "إضراب المجانين"، "الشاويش حسن"، "انتبهوا أيها الأزواج"، "غريب في الميناء"، ومسلسل "داليا المصرية".

- جسدت شخصية الفنانة ليلى مراد في مسلسل "السندريلا" بطولة الفنانة منى زكي، عام 2006.