"الحباك" يكشف حقيقة تعاونه مع سميرة سعيد على "قط وفار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نفى الشاعر عبدالحميد الحباك، الأنباء التي ترددت حول استعداد الديفا سميرة سعيد، أغنية جديدة من أشعاره بعنوان "قط وفار".

وقال "الحباك" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "فؤجئت بالخبر، ولكن هذا لم يحدث، ولم تتخذ أي خطوة بشأن هذه الأغنية حتى الاَن".

وقدم الشاعر عبدالحميد الحباك مؤخرا أغنية "عزوتنا" التي غنتها الفنانة شيرين عبدالوهاب في رمضان الماضي، بإعلان إحدى شركات المحمول، وهي من ألحان إيهاب عبد الواحد