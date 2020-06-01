محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: نفى الفنان أحمد صلاح حسني، شائعة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بإصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا المستجد. وكتب حسني عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "أمير كرارة زي الفل!! ليه ممكن واحد يفبرك إشاعة على واحد إن جاله كورونا بدون دليل ولمصلحة مين فِي ظل هذه الظروف؟!". يُذكر أن أمير كرارة شارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "الاختيار" عن سيرة البطل الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد في كمين مربع البرث، العمل سيناريو وحوار باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي. فيما شارك أحمد صلاح حسني في بطولة مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد صلاح حسني ينفي شائعة إصابة أمير كرارة بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.