تراند اليوم : يوسف شعبان يتصدر "جوجل" بعد وفاة حسن حسني

بعد تعليقه على خبر وفاة الفنان حسن حسني، تصدر الفنان يوسف شعبان قائمة البحث على موقع جوجل.
وفارق حسن حسني الحياة، أول أمس عن عمر يناهز 89 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية.
شعبان قد علق على خبر وفاة حسن حسني مؤكدا أن الوسط الفنى قد فقد قيمة فنية، وأنه يعيش صدمة كبيرة على الراحل، حيث جمعتهما العديد من الأعمال الفنية من ضمنها فيلم "النظرة الأخيرة" وغيره.
حسن حسني بالرغم من تصنيفه ممثلا كوميديا إلا أنه استطاع أن يجسد جميع الأدوار ببراعة وجعل الجميع يعيش معه ويصدق أداءه العظيم ، فحسن حسني كان بمثابة تذكرة مرور لمعظم الفنانين الشباب فهو من سندهم ووصلهم لباب النجومية وكان تميمة حظ لهم.
ومن أهم المسرحيات التي قدمها مسرحية "جوز ولوز"، والتي عرضت عام 1993، وتحكى عن فتاة تهرب من أقربائها التي تعمل عندهم في كباريه، تذهب لأسرة كانت تعرفها وتطرق الباب ولكن يبدو فيها ساكن جديد تختبئ عنده، يلاحقها أقرباؤها ويبلغوا عنه شرطة الآداب، يضطر الشاب للزواج منها ويقنعه قريبها بأن يتركها تعود للعمل مجددا في الكباريه ويوافق مقابل نسبة من الأرباح ويكتشف في النهاية أنه أخطأ لموافقته على ترك زوجته تعمل في كباريه.