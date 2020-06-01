تراند اليوم : وفاة الفنانة "هيام طعمة" بطلة "السندريلا"

رحلت عن عالمنا الفنانة السورية هيام طعمة عن عمر يناهز 58 عاماً، في إحدى مستشفيات هولندا، بعد صراع مع المرض.

وحسب "الفن" فإن "طعمة" تخرجت من دار المعلمات في سوريا وحصلت على شهادة عليا في التربية وعلم نفس الأطفال من باريس وعملت في مجال التدريس، كان بدايتها في مسرحية "كاسك يا وطن"مع الفنان السوري دريد لحّام وهي في سن صغيرة في السادسة عشرة من عمرها، ومنها انطلقت واتّجهت إلى مصر وشاركت بأعمال غنائية وغنّت لسيّد مكاوي وغيره من كبار الملحّنين.

نذكر من أهم أعمالها التلفزيونية مسلسلات، "السندريلا، الذئب، الغفران، جريمة لم ترتكب، سهرة تلفزيونية، جمال الدين الأفغاني".

أما سينمائياً فنذكر "غريب في الميناء، هي والعملاق، وتمت أقواله، انتبهوا أيها الأزواج، عائلة مشاغبة جداً،أنا والعذراء والجدي، يحكي أن، الشاويش حسن، إضراب المجانين".



