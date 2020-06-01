بعد احتفاله بزفاف شقيقته.. محمد رمضان لايعترف بفيروس كورونا

على رغم حملة التحذيرات الكثيفة التي تشنها كل من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من التجمعات لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد احتفل الفنان محمد رمضان بزواج شقيقته "إيمان" على حسام حامد، وذلك في إحدى فيلات طريق مصر - إسكندرية الصحراوي من دون الأخذ بالإجراءات الاحترازية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها "رمضان" الجدل بعدم التزامه بالوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من التجمعات.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها أبرز المواقف

زفاف شقيقته:

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو أثناء احتفال الفنان محمد رمضان بزفاف شقيقته إيمان، وذلك بحضور عائلة العروسين وبعض الأصدقاء والمقربين.

وظهر خلال الفيديو تجمعات كثيرة بدون الأخذ بالإجراءات الإحترازية التي تنصح بها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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نشر "رمضان" من قبل مقطع فيديو أظهر

فيها خرقه لقواعد اجراءات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء تصويره مسلسل البرنس.

وعلق على الفيديو قائلا: " شكراً أهالي ابو رواش على حسن تعاونكم معانا انهاردة في تصوير مسلسل البرنس".





نشر "رمضان" مقطع فيديو أثناء احتفاله مع أسرة مسلسله الجديد، وظهر خلال الفيديو تجمعات كثيرة ولايتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد التي تحث عليه منظمة الصحة العالمية.

وقال رمضان في الفيديو: "الحمد لله رب العالمين انتهينا أمس من تصوير مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامي إشراف عام على الإنتاج حسام شوقي انتاج تامر مرسي يارب يعجبكم.. ثقة في الله نجاح".