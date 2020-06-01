بدر خلف يعرض فوائد الرقص.. ويعلق: مرتي ممكن تخلعني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الشاب المثير للجدل الإماراتي بدر خلف فيديو جديدا يوجه من خلاله نصائحه للسيدات حول الرقص وفائدته لخسارة الوزن.

وقال خلف في الفيديو: "دايمًا أنصحكم ترقصوا عشان تضعفون، وتيجي وحدة تبعتلي كل يوم أرقص وما أنحف"، ثم يبدأ بعدها بعرض طريقة الرقص الصحيحة من أجل خسارة الوزن.

وفي نهاية الفيديو قال خلف: "أقسم بالله قررت أحول حسابي رقص وأرقص لكم كل يوم، وأضاف لو مرتي تعرف ممكن تخلعني، ولو سألتوني اذا اختار مجال غير التجميل، أختار الرقص، أقسم بالله أعرف أرقص رقص".

وأثار مقطع الفيديو ردود فعل واسعة؛ إذ لاقى خلف تعليقات سلبية كالعادة وصلت إلى شتمه ومهاجمته بشكل واضح وصريح.

إلا أن أكثر ما لفت أنظار الجمهور هو حديثه عن زوجته، وكلامه عن إمكانية خلعها له في حال ظهر بفيديوهات راقصة، ليبدي عدد كبير من متابعيه استغرابهم لفكرة زواجه، متسائلين من المرأة أو الفتاة التي وافقت على الارتباط بشخص مثير للجدل وحديثه دائما عن المكياج والرقص والأمور النسائية.

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ويعدّ بدر خلف من الشخصيات المثيرة للجدل؛ إذ يطلق على نفسه لقب "كيكة" وينشر باستمرار فيديوهات نصائح عن المكياج والجمال والرقص والأمور التي تخص النساء، كما أنه أحيانا يتغزل بالرجال بطريقة مثيرة للجدل.

وبدأ بدر خلف مشواره في العمل كمذيع بإحدى القنوات الإماراتية، إلا أنه قرر فجأة الاتجاه لنشر فيدوهات حول نصائح في الجمال والموضة، ليحقق بسببها شهرة واسعة بالرغم من كثرة الانتقاد والجدل الذي يتعرض له، حيث طالب العديد من الإماراتيين بمحاكمته وإلقاء القبض عليه، بسبب ترويجه لأمور مخالفة للعادات والتقاليد العربية.

إلا أن خلف لم يكترث يومًا بكمية التهديدات والتعليقات السلبية التي طالته، واستمر بهذا المجال بشكل أوسع، وأما الصادم فكان عند كشفه عن زواجه من إحدى الفتيات، كما أنه كشف في أحد الفيديوهات عن أنه أب ولديه ابنة.

فيما يشكك الكثير بهذه الأخبار، مؤكدين أنه من غير الممكن أن يكون متزوجا وله عائلة، وذلك لتشكيكهم بميوله الجنسية، في المقابل قال البعض إن خلف يحاول إثارة الجدل حوله من أجل جمع الأموال ليس أكثر.