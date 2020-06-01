شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل 20 صورة من ألبوم حفل زفاف شقيقة محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد رمضان مساء أمس، بزفاف شقيقته إيمان رمضان، على حسام حامد، فى حفل إقيم فى بإحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، واقتصر على حضور عائلة العروسين والأصدقاء المقربون، وكان على رأسهم شقيقه محمود رمضان، والمهندس عبد الحميد والد العريس، وأقارب العروسين والأصدقاء المقربين.

وحرص محمد رمضان على حضور الحفل الذى انطلق الساعة الثالثة عصراً وانتهى فى السابعة مساء، إلا أن رمضان لم يمكث كثيراً فى الحفل حيث غادره بعد نصف ساعة فقط، بعدما بارك للعروسين والتقط الصور التذكارية مع الحضور.

وكانت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان احتفلت فى شهر رمضان الماضى، بعقد قرانها على "حسام حامد‎"، وتم عقد القران فى منزل المهندس عبد الحميد والد العريس فى اكتوبر بحضور أخوة العريس الدكتورة جيهان حامد، والمهندسة صافى حامد، وأحمد ووالد العروسة الحاج رمضان وشقيق العروسة "محمود" وحرمه وبعض الأصدقاء، وغاب محمد رمضان لوجوده خارج القاهرة.

يذكر أن النجم محمد رمضان حقق نجاح كبير من خلال مسلسل "البرنس" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.



أسرة العريس حسام حامد مع والدة محمد رمضان خلال حفل الزفاف



أسرة العريس حسام حامد مع والدة محمد رمضان



أسرة العريس حسام حامد



أسرة العريس والعروسة



الدكتورة جيهان شقيقة العريس حسام حامد



الدكتورة جيهان والعروسان



الدكتورة جيهان وصافى شقيقة العريس والعروسان



العروسان حسام و إيمان رمضان



العروسة إيمان رمضان



العريس حسام

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المهندسة صافى حامد شقيقة العريس و إبنتها



شقيق العريس والنجم محمد رمضان



صافى حامد شقيقة العريس



محمد رمضان و ابنة شقيقة العريس حسام حامد



محمد رمضان و شقيقته العروسة ومروة صديقة العروسة يشيرون بعلامة نمبر وان



محمد رمضان و شقيقته العروسة يشيران بعلامة نمبر وان



محمد رمضان و شقيقته إيمان العروسة



محمد رمضان وزوجته ووالدته وشقيقه محمود رمضان وزوجته



محمد رمضان وزوجته



محمد رمضان وسط العروسين و الأسرة



محمد رمضان يتوسط أصدقاء العريس حسام



محمد رمضان يتوسط أصدقاء العريس



محمود رمضان وإبنته