شكرا لقرائتكم خبر عن صباح الورد.. نجلاء بدر فى أحدث صورة لها.. ومتابع: رضوان خد حقك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نجلاء بدر متابعيها من خلال أحدث صورة لها ظهرت خلالها عبر حسابها على موقع انستجرام، وعلقت علي الصورة بكتابة : "صباح الورد"، وهي الصورة التي لاقت استحسان متابعيها مثلما ظهر خلال التعليقات الذى بدا خلالها أن متابعيها لم ينسوا دورها في مسلسل "البرنس" التي شاركت في بطولته مع الفنان محمد رمضان حيث كتب لها أحد المتابعين : "ما تضايقيش يا لبني رضوان خد حقك"، وذلك في إشارة إلي أن رضوان البرنس اسم الشخصية الذى يجسدها محمد رمضان تمكن من الانتقام من أخواته مما فعلوه فيه بعد قتل زوجته لبني وابنه.

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نجلاء بدر

على جانب آخر شاركت الفنانة نجلاء بدر خلال مارثون دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "الفتوة" أيضاً التي لعبت فيه دور جميلة، والتي تقع فى حب ياسر جلال بطل العمل طوال الأحداث إلا أنها ومع عدم حبه لها تتزوج من عزمي اسم الشخصية الذى لعبها أحمد صلاح حسني فى النهاية وتقع فى حبه بسبب ما يكنه لها من حب كبير، وهو الدور التي تمكنت من خلال من نيل ردود فعل إيجابية.

يذكر أن مسلسل "الفتوة" عُرض علي قناة الحياة ضمن السباق الرمضانى المنقضى، من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، وضم المسلسل الفتوة عدد كبير من الفنانين بجانب بطله النجم ياسر جلال، حيث شارك فى بطولته كل من نجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى ومى عمر وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، وعددا آخر من الممثلين.