شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي تشارك متابعيها بصورة قديمة..وسوسن بدر: صباح الخير والسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة نادية الجندي صورة جديدة لها من خلال حسابها علي موقع انستجرام مؤخراً شاركت بها متابعيها، وما ان نشرتها حتي علق عليها العديد من متابعيها وأصدقاءها مثلما حصل مع رزان مغربي والفنانة سوسن بدر حيث كتبت الأخيرة : "صباح الخير والسعادة".

ومن بين التعليقات ظهر اسم الخليل كوميدي الذى اشتهر من بوابة تقديم النكت في وقت سابق، حيث علق لها بكتابة تعليقين قال فيهما : " صلوا على رسول الله وبسم الله ما شاء الله".

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وكانت نعت نجمة الجماهير نادية الجندى الراحل الفنان الكبير حسن حسنى الذى رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 89 عاما، بكلمات مؤثرة عبر صفحتها انستجرام ونشرت صورة للراحل وعلقت عليها قائلة: "الله يرحمه .. خالص التعازى لأسرته ولكل محبيه نسألكم الدعاء.. كان فنانًا عظيمًا".

وذلك بعدما رحل عن عالمنا الفنان حسن حسني عن عمر يناهز 89 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة،