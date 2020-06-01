شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تتمنى الشفاء لـ نهال نبيل بعد إصابتها بكورونا:"الحياة تحتاجها بشدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنت الفنانة أصالة، الشفاء العاجل للمطربة نهال نبيل بعد إصابتها بفيروس كورونا هي و والدتها، ونشرت أصالة صورة لنهال عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت أصالة، على الصورة قائلة:" صباح حلو طيب كوجه صديقتي القريبة الغالية نهال أدعوا لها معي كيّ تمرّ منّ محنتها .. لأنّ الحياة تحتاجها بشدّة ... لأنّها نقيّه وفيّه طموحة مُحبّة هي أختي وغاليتى وشريكة نجاح وحنونه ... في كلّ ثانيه أرجو ربّي أنّ يُعيدك ووالدتك الغالية بيتكم ليزين بكم وأنتوا بتمام الصحة والعافية يارب العالمين".



اصاله

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وكانت المطربة مى فاروق قد أعلنت أمس عن إصابة زميلتها المطربة نهال نبيل ووالدتها بفيروس كورونا المستجد، من خلال منشور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "خبر من أسوأ الأخبار اللى عرفتها، دعواتكم للجميلة حبيبتي نهال نبيل ومامتها بالشفاء، أصابهم الفيروس ربنا يزيح عنك حبيبتي ويشفيكي ويعافيكي إنتي وماما، أزمة وتعدي، دعواتكم جميعا".

وكانت المطربة نهال نبيل تعاونت مؤخرا مع النجمة أصالة نصرى، من خلال فيديو لكليب جديد لها يحمل اسم "شامخ"، وهو من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبد العزيز الميانا.

وبدأت المطربة نهال نبيل مشوارها في استوديو الفن عام 2003، وقدمها سيد حجاب لياسر عبد الرحمن لتغني تتر مسلسل سارة عام 2005، غنت بعدها أغنيتين "باشوف بعيني، باعيش أوقات"، وقدمت "نهال" أول أغنياتها للسينما في نفس العام لفيلم "بالعربي سندريلا" ثم غنت 5 أغنيات فى فيلم "صياد اليمام" عام 2009، وطرحت مؤخرا أغنية "فيها شي".