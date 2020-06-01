شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: فكرة "حلم سوسن" خارج الصندوق وبعيدة عن المألوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم أحمد فهمى لـ"الخليج 365" أن فكرة فيلمه الجديد "حلم سوسن" الذى يستعد لاستكمال تصويره خلال الفترة المقبلة، خارج الصندوق وبعيدة عن المعتاد على غرار ما قدمه فى "الحرب العالمية الثالثة" و"سمير وشهير وبهير"، مشيراً إلى أن المشاهد التى تم تصويرها خرجت فى المونتاج بشكل مبهر من ناحية الصورة والتنفيذ.

وأشار فهمى إلى أن صور أسبوع كاملاً فى الفيلم داخل بلاتوهات مدينة الانتاج الاعلامى، قبل توقفه بسبب انشغاله بتصوير مسلسله الرمضانى الأخير "رجالة البيت"، على أن يعود مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، حيث يبحث القائمون عليه عن موعد استئناف التصوير مرة أخرى حتى يكون جاهز للعرض فى الموعد المناسب التى تحدده الشركة المنتجة.

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فيلم "حلم سوسن" تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وبطولة أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث أبرزهم أكرم حسنى وتدور أحداثه ف اطار كوميدى لا يخلو من الفانتازيا.

وفى سياق آخر ينتظر أحمد فهمى طرح فيلم "العارف" الذى يشارك فى بطولته الى جانب أحمد عز والذى كان مقرر طرحه فى عيد الفطر الماضى إلا أن قرار غلق دور العرض بسبب الاجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا تسبب فى تأجيل العمل الذى يشارك فى بطولته محمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح ومحمد ممدوح وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.