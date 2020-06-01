"لا أحب أفلامي".. أبرز تصريحات مثيرة للجدل للراحل حسن حسني

رغم البصمة الكبيرة التي تركها الفنان المصري حسن حسني (1931- 2020) في الدراما والسينما، لكن رصيده من الظهور التلفزيوني والصحفي كان قليلاً للغاية.

ومنح ابتعاده عن الظهور في وسائل الإعلام تصريحاته أهمية كبيرة، إذ تداولها كثير من محبيه بعد وفاته السبت عن عمر يناهز 89 عاماً.

وترصد ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز تصريحات الفنان حسن حسني:

في أكتوبر/تشرين الأول 2016 حل ضيفاً على برنامج بعنوان "ثلاثي ضوضاء الحياة"، وأبدى رأيه في العديد من القضايا الفنية وتناول جزءاً كبيراً من مسيرته الفنية.

وأعرب حينها عن سعادته بمساندة فنانين من أمثال محمد هنيدي وأحمد حلمي، مبرراً حبهم للعمل معه بقوله: "لأنهم يدركون جيداً أنني لست ممثلاً أنانياً".





وكشف حسني عن الفنان الذي يضحكه كثيراً قائلاً: "وحيد سيف كان فنان رائع وفهلوي، كنت أضحك كثيراً عندما اجتمع معه في عمل على خشبة المسرح أو السينما".

وفجَّر مفاجئة صادمة في هذه الحلقة عندما سُئِل عن أفضل أعماله ورد دون تردد: "لا أحب أفلامي ولا أشاهدها.. لكني أثق في نفسي وأشعر بأدائي في كل مشهد".

Advertisements

ومن التصريحات المثيرة للجدل أيضاً قوله: "قدمت أعمالاً كثيرة من أجل جني المال فقط ولست راضياً عن مستواها".

وأوضح: "عندما انهالت عليّ العروض الفنية في السينما والتليفزيون كنت أتمنى حدوث كارثة طبيعية حتى أستطيع العودة إلى المنزل والنوم بعد ساعات طويلة من العمل الشاق".





وفي افتتاح الدورة 40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 2018 وقف حسن حسني على خشبة المسرح وعلى وجهه ابتسامه عريضة، وقال: "سعيد لتكريمي وأنا على قيد الحياة، لأن السعادة جاءت وأنا بينكم وليس بعد رحيلي".

وعن شائعات وفاته التي كانت تخرج بين الحين والآخر، قال حسن حسني: "حسبي الله و نعم الوكيل في مصدر الشائعة، نفسي أعرف استفاد إيه، مستعجلين على موتي ليه؟ همشي من غير ما أقول باي باي".

ورحل الفنان حسن حسني عن عالمنا فجر السبت الماضي، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ولم يحضر جنازته من الوسط الفني سوى أحمد بدير وسعد الصغير ومنير مكرم.

قدَّم الفنان الراحل عبر مسيرته الفنية 168 فيلماً منها "الهروب، عبود ع الحدود، الناظر"، و120 عملاً درامياً، أبرزها "زينب والعرش، عفاريت السيالة"، كما يضم أرشيفه الفني 28 عرضاً مسرحياً.



