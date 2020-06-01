حفل زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي بالقبض على العريس

نال حفل زفاف شقيقة الفنان محمد رمضان تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما انتهى في قسم الشرطة.

مساء الأحد، احتفل محمد رمضان بزفاف شقيقته إيمان رمضان على حسام حامد بإحدى الفيلات في طريق "مصر- الإسكندرية" الصحراوي، في حضور أقارب العروسين والأصدقاء المقربين.

وتداول رواد مواقع التواصل صوراً للحفل يظهر فيها المدعوون من دون ارتداء أقنعة واقية للوجه، بالمخالفة للتعليمات الحكومية الصادرة في هذا الشأن للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).





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وفي تطور مثير، تحركت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحفل وأحضرت زوج شقيقة محمد رمضان إلى قسم شرطة الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة للتحقيق معه.

وبعد انتهاء التحقيق معه، تمَّ صرف حسام حامد من قسم الشرطة بعدما أوضح أن حفل الزفاف كان داخل فيلته واقتصر على أسرتي العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، وهو الأمر الذي تمَّ قبوله.





ولاقى رمضان هجوماً على وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية بسبب عدم وجود أي مظاهر للتباعد الجسدي في حفل الزفاف أو ارتداء المدعويين للكمامات.

وأصدر مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، قبل أيام، قراراً يلزم العاملين والمترددين على الأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك وأثناء الوجود بجميع وسائل النقل الجماعية باستخدام الكمامة الواقية، مع فرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه (254 دولاراً) على المخالفين.