انتقاد محمد رمضان في حفل زفاف شقيقته “لا يستحق لقب النمبر وان”

احتفل النجم المصري محمد رمضان بزفاف شقيقته إيمان رمضان، على حسام حامد بحضور عائلة العروسين والأصدقاء المقربين.

فيديوهات حفل الزفاف انتشرت بكثافة على مواقع التواصل، حيث ظهر محمد رمضان وهو يحتضن ويلتقط الصور مع الناس ويقبلهم دون وضع كمامة ودون اتخاذ أي اجراءات التباعد الاجتماعي. ما عرضه لهجوم عنيف وانتقادات قوية من قبل رواد مواقع التواصل بالاضافة الى الاعلامية لميس الحديدي التي شنت هجوما عليه ضمن برنامجها، مؤكدة انه لا يستحق على هذا المشهد لقب “النمبر وان” –كما يصف نفسه- خاصة انه قدوة لجمهوره. وتابعت ان محمد رمضان تصرف بعكس القواعد التي وضعتها الدولة التي تنتج افلامه ومسلسلاته خاصة انه اغلى ممثل.

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وختمت “الحديدي” كلامها طالبة من محمد رمضان انه “في حال قرر ان يبقى “نمبر وان” يجب ان يكون الرقم واحد في القدوة وان ينتبه على الناس.

نشير ان مجموعة صور انتشرت لمحمد رمضان وهو يضع الكمامة الى جانب شقيقته التي وضعت الكمامة أيضاً خلال الحفل. لكن لاحقاً قام بإزالتها وبدأ بالتقاط الصور مع الجمهور.

الجدير ذكره، أن الممثل محمد رمضان حقق نجاحاً كبيراً في مسلسل “البرنس” الذي عرض في شهر رمضان 2020، تأليف وإخراج محمد سامي ومن بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي وغيرهم. إنتاج شركة سينرجي.