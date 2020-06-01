بالصورة- هكذا بدت جيسي عبده بعد فاجعة خسارة والدها

بعد أكثر من أسبوعين على الفاجعة التي ألمت الفنانة جيسي عبده عقب وفاة والدها بسبب حريق ضخم اندلع في منزله اودى بحياته.

وبعد غياب عن التواصل، أخيراً نشرت “عبده” صورة مؤثرة عبر خاصية الستوري وهي عبارة عن قلب مكسور يقوم شخصين بترميمه في إشارة منها وبطريقة غير مباشرة الى ان “قلبها مكسور ومجروح… وتحاول تضميده”.

وكانت جيسي عبده قد نعت والدها بتغريدة جاء فيها: “كارثة كسرتلي ظهري وحرقتلي قلبي وأخدتلي روحي وفرحة حياتي ليه يا بيي لي ما نطرتني يومين؟؟؟ اااااخ بكير يا بيي بكير كتير يا أبو جريج يا أطيب زلمة بالعالم كيف بدي كمّل حياتي بلاك!!! الله يرحمك وتكون مبسوط مطرح ما أنت”.

ثم تم نشر تعليق على حسابها على تويتر جاء فيه: “شكراً لكل الناس والأصدقاء والأهل والمحبين على الرسايل والاتصالات.. جيسي بحالة صعبة كتير ومنها قادرة تستوعب شي.. اعذروها.. قريباً بتجاوب عالكل.. شكراً على كل المحبة”.