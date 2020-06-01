- 1/2
- 2/2
Jun 01, 2020
بعد أكثر من أسبوعين على الفاجعة التي ألمت الفنانة جيسي عبده عقب وفاة والدها بسبب حريق ضخم اندلع في منزله اودى بحياته.
وبعد غياب عن التواصل، أخيراً نشرت “عبده” صورة مؤثرة عبر خاصية الستوري وهي عبارة عن قلب مكسور يقوم شخصين بترميمه في إشارة منها وبطريقة غير مباشرة الى ان “قلبها مكسور ومجروح… وتحاول تضميده”.
وكانت جيسي عبده قد نعت والدها بتغريدة جاء فيها: “كارثة كسرتلي ظهري وحرقتلي قلبي وأخدتلي روحي وفرحة حياتي ليه يا بيي لي ما نطرتني يومين؟؟؟ اااااخ بكير يا بيي بكير كتير يا أبو جريج يا أطيب زلمة بالعالم كيف بدي كمّل حياتي بلاك!!! الله يرحمك وتكون مبسوط مطرح ما أنت”.
ثم تم نشر تعليق على حسابها على تويتر جاء فيه: “شكراً لكل الناس والأصدقاء والأهل والمحبين على الرسايل والاتصالات.. جيسي بحالة صعبة كتير ومنها قادرة تستوعب شي.. اعذروها.. قريباً بتجاوب عالكل.. شكراً على كل المحبة”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- هكذا بدت جيسي عبده بعد فاجعة خسارة والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.