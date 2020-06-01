خاص- تعرفوا الى النجوم ضيوف محمد قيس.. وغدًا مع الذهبية نوال الزغبي

تحت عنوان “ضحك ولعب وجد”، صورت النجمة الذهبية نوال الزغبي حلقة جديدة مع الاعلامي محمد قيس ستعرض يوم غد الثلاثاء عبر شاشة الـ MTV وذلك بمشاركة الجمهور من مختلف أنحاء العالم من خلف الشاشة الذكية عبر تطبيق zoomما يعتبر شيئاً جديداً في البرامج وذلك بسبب فيروس كورونا.

وتخلل الحلقة الاستثنائية مواقف “مهضومة ولذيذة” لنوال، وستكون الاطلالة مختلفة عن ما سبق وصورت الذهبية من مقابلات في السابق.

ويقوم صنّاع البرنامج، الذي يعتبر “فورما لبنانية”، على تطويره وتحديثه كي يصبح من افضل البرامج على القنوات اللبنانية.

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وعلمنا أنه سيتم التفاوض مع عدد كبير من الوجوه المعروفة والمشاهير ليكونوا ضيوف البرنامج منهم نجوى كرم، نانسي عجرم، فارس كرم، ناصيف زيتون، معتصم النهار، وغيرهم خاصة ان البرنامج يستطيع التنويع باستضافة أسماء من كافة المجالات.

البرنامج من اعداد ديانا وهبة اخراج كميل طانيوس ومن انتاج ميشال سنان، كما أن الفكرة تعود لمحمد قيس الذي يشارك في الاعداد أيضاً.

نذكر ان السوبرستار راغب علامة كان قد افتتح البرنامج بحلقة مبهرة عرضت خلال عيد الفطر السعيد.