إصابة الفنانة نهال نبيل ووالدتها بكورونا

أكد الموزع الموسيقى خالد نبيل صحة خبر إصابة شقيقته الفنانة والمخرجة نهال نبيل ووالدتهما بفيروس كورونا، حيث تم وضهما في مستشفى العزل تحت اشراف وزارة الصحة.

وأشار خالد نبيل، في تصريح خاص لـ “اليوم السابع”، إن شقيقته نهال ووالدته أصيبا بارتفاع في درجة الحرارة منذ أسبوع، وتم نقلهما إلى مستشفى العزل، مؤكداً ان حالتهما مستقرة.

وكشف خالد نبيل الى أنه خضع لفحص “بي سي آر” وأتت النتيجة سلبية.

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وفي رسالة دعم منها، كتبت مي فاروق عبر حسابها على انستغرام: “ارجوا منكم جميعا الدعاء بالشفاء العاجل لصديقتي وحبيبتي اجمل الأصوات نهال نبيل اصيبت هي ووالدتها بفيروس كورونا الف سلامه عليكي حبيبتي واتمني لكي ولطنط الشفاء العاجل دعواتكم جميعا يقوموا بألف سلامه ان شاء الله نهال نبيل اللهم اشفي جميع المرضي شفاءا تاما يارب اللهم آمين”.

أيضاً كتبت مروة ناجي عبر حسابها على انستغرام: “أرجو الدعاء لأختى وصديقتي الغالية الفتاتة نهال نبيل بالشفاء العاجل ولوالدتها بعد خبر اصابتهم بالكورونا ألف سلامة عليكى حبيبتى وأنا متأكدة إنك قوية وهتعدى المحنة دى على خير بإذن الله”.

وكانت المطربة نهال نبيل قد تعاونت مؤخرًا مع النجمة أصالة نصري، من خلال اخراج فيديو كليب أغنية “شامخ”.