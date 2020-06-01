سميرة سعيد "مغلوبة" قبل 44 عاما.. والجمهور "كل ما تكبر تحلى"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديما للفنانة المغربية سميرة سعيد في بداياتها، ظهرت فيه بعمر الشباب عند غنائها "مغلوبة"، وهي أسطوانتها الأولى التي سجلتها في عام 1976، وكانت من كلمات أحمد الطيب، وألحان حسن القدميري وذلك بمناسبة مرور 44 عامًا على إطلاقها.

وتفاعل الجمهور مع الفيديوهات متمنين للفنانة دوام الصحة والعافية، ومزيدا من النجاح والتألق، وجاءت أغلب التعليقات حول شكل الفنانة، وأنها "كلما تكبر تحلى"، مُشيدين برشاقتها وجمالها وحفاظها على شبابها؛ إذ تبلغ سعيد الآن من العمر 62 عامًا.

هذا وكانت بعض المواقع قد أجرت استفتاء حول أفضل تتر في رمضان الماضي، ليتصدر تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين ومن توزيع نادر حمدي وغناء سميرة سعيدة، القائمة في العديد من هذه المواقع بحسب تصوير الجمهور.

ومسلسل "لما كنا صغيرين" من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، وكان بوستر المسلسل قد أثار الجدل قبل عرضه بسبب وضع صورة ريهام قبل النبوي وحميدة.

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A post shared by Malika Malak (@malika2089) on May 31, 2020 at 6:00pm PDT

وعلى صعيد آخر، تستعد سميرة سعيد لتسجيل أغنية من ألبومها الجديد والتي تحمل اسم " قط وفار"، من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نابلسي، وتسجيل صوت أمير ناثان، ومن المقرر أن يتم تسجيلها في منتصف شهر يونيو الحالي.

وكانت سعيد شاركت في أوبريت "أنت أقوى" إلى جانب عدد من النجوم من بينهم محمد منير، تامر حسني، كارول سماحة، وائل جسار، صابر الرباعي.

وجاء الأوبريت في ظل الحجر الصحي الذي يعيشه العالم أجمع بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وتقوم فكرته على نشر الإيجابية والفرح بين الناس.

يُذكر أن الفنانة المغربية كانت شاركت مؤخرًا في برنامج المواهب "ذا فويس" إلى جانب راغب علامة، الفنانة الإماراتية أحلام، والفنان المصري محمد حماقي، وحصد اللقب المتسابق التونسي مهدي عياشي من فريق الفنان اللبناني راغب علامة.

كما سجلت حلقات برنامج ذا فويس سينيور إلى جانب اللبنانية نجوى كرم، المصري هاني شاكر، واللبناني ملحم زين، وتم تأجيل عرض البرنامج بسبب تفشي كورونا.