أمير كرارة يعزل نفسه عن أسرته.. اشتباه بكورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداولت العديد من المواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إصابة الفنان المصري أمير كرارة بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أثار حالة من القلق عليه لدى محبيه من الجمهور وأصدقائه في الوسط الفني وخارجه.

وتواصلت "فوشيا" مع مصدر مقرب من أمير كرارة، والذي أكد أن هناك حالة اشتباه بإصابته بكورونا، لافتًا إلى أنّه فضّل أن يعزل نفسه عن أسرته مدة احتضان المرض 14 يومًا لحين ظهور أعراض كورونا عليه لحسم أمر إجراء التحليل.

وأوضح المصدر أن الاشتباه بإصابته بكورونا جاء بعد مخالطته لأحد المصابين، موضحًا أنه قرر الابتعاد عن وسائل الإعلام وعدم الحديث في هذا الشأن، مفضلًا إرجاء الأمر لحين اتخذاه قرارًا بالإعلان من عدمه.

وبتواصل "فوشيا" مع شقيقه الفنان أحمد كرارة لم يرد سوى بكلمة واحدة قائلًا: "إشاعة"، وعندما حاولنا التواصل مع أمير نفسه لم يُجب، مفضلًا السرية على الأمر تمامًا.

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وكان قد حظي مسلسل "الاختيار" الذي قام الفنان المصري أمير كرارة ببطولته في رمضان المنقضي بنسبة متابعة قوية في مصر والوطن العربي منذ انطلاق حلقات العمل، والذي جسد من خلاله شخصية أحمد صابر محمد علي المنسي، وهو عقيد أركان حرب قائد الكتيبة 103 صاعقة بالعريش في شمال سيناء.

وكان للحلقة الـ 28 من المسلسل مردود خاص على المشاهدين، إذْ تصدرت حديث رواد التواصل الاجتماعي وحظيت بتفاعل جماهيري واسع بسبب لحظة مقتله التي أبكت الملايين من المصريين.

وأعاد مشهد مقتل أمير كرارة مشهدا واقعيا لمقتل المنسي في واقعة ملحمه البرث التي حدثت فجر 7 يوليو عام 2017، بعدما اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوي من جانب الإرهابيين منطلقة تجاه تمركز كتيبة المنسي ورفاقه في الكتيبة 103 وقيادة عملية الهجوم على الشهيد أحمد المنسي.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة ويشاركه العمل أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وغيرهم، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.