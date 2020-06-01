مشاهير أستراليا يدعمون قضية جورج فلويد.. وكوبي براينت يدخل على الخط

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تعد حادثة مقتل الأمريكي المنحدر من العرق الأسود "جورج فلويد" قضية تعني الأمريكيين فحسب، بل أصبحت قضية قومية وعالمية جمعت الإنسانية لمُحاربة العنصرية التي وصلت أعلى حدود البشاعة.

وبعدما شارك الآلاف من المشاهير الأمريكان في التعبير عن غضبهم فيما حصل مع فلويد وطالبوا حكومتهم بإنزال أشد أنواع العقوبات لقتلته وسن القوانين التي تُحارب العنصرية، ساند مشاهير أستراليا نجوم أمريكا ومواطنيها في تلك الحادثة المأساوية، لأن العنصرية لا تعرف جنسية أو لونا أو عرقا مُعينا، وهي قضية منتشرة في شتى بقاع الأرض.

ومن النجوم الأستراليين الذين شاركوا في حملة دعم جورج فلويد ومحاربة العنصرية الممثل "كريس هيمسورث" البالغ من العُمر 36 عامًا، حيث نشر صورة الضحية بالأبيض والأسود وكتب عليها اقتباساتٍ من كلماته خلال اللحظات الأخيرة من حياته بينما كان يصارع من أجل البقاء، والتي تمّ تدوينها بكاميرات هواتف النّاس في الشارع حوله.

وجاء في الاقتباس: "من فضلك لا أستطيع التنفس. معدتي تؤلمني. رقبتي تؤلمني. كل شئ يؤلم. سوف يقتلوني. جورج فلويد. قل اسمي. ارقد في السلطة"، مُرفقًا الصورة بهاشتاغ #justiceforfloyd أي "العدالة لفلويد".

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لم يكن كريس هيمسورث النجم الأسترالي الوحيد الذي واسى الأمريكيين في قضيتهم تجاه العنصرية، بل شاركته الممثلة "مارغوت روبي" أيضًا من خلال نشر صورة مرسومة لجورج فلويد مليئة بالألوان كُتب عليها "العدالة لفلويد"، وأرفقتها بسلسلة اقتباسات مُتعلقة بالعنصرية، كاقتباس مارتن لوثر كينغ الذي قال فيه: "يأتي وقت سيكون فيه الصمت خيانة".

وبالعودة للولايات المُتحدة، وبالتحديد إلى فانيسا براينت، زوجة لاعب كرة السلة "كوبي براينت"، والذي رحل عن عالمنا هو وابنته جيانا (13 عامًا) في شهر فبراير الماضي عندما تحطّمت طائرة الهليكوبتر التي كانا على متنها مع 7 ركاب آخرين بإحدى تلال كالاباساس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث دعمت قضية جورج فلويد على طريقتها.

نشرت فانيسا صورة لزوجها الرّاحل "كوبي براينت"، وقد كان يرتدي تي شيرت لونه أسود طُبع عليه مقولة جورج فلويد الشهيرة "لا أستطيع التنفس"، وعلقت عليها قائلة: "ارتدى زوجي هذا القميص منذ سنوات، وهنا نحن هنا مرة أخرى. الحياة هشة للغاية. الحياة غير متوقعة على الإطلاق. الحياة قصيرة جدًا. دعونا نشارك ونتبنى الصفات والتشابهات الجميلة التي نشاركها جميعًا كأشخاص. اطرد الكراهية. علّم الاحترام والحب للجميع في المنزل والمدرسة. انشر الحب. كافح من أجل التغيير - سجل للتصويت. لا تستخدم الأرواح البريئة المفقودة كذريعة للنهب. كن مثالاً للتغيير الذي نريد رؤيته".