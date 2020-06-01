نضال الأحمدية: ماغي بوغصن ضحية "اولاد ادم".. ونسرين طافش خطفت أي رجال؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الاعلامية اللبنانية نضال الأحمدية أنه لم يتح لها الوقت الكافي لمتابعة مختلف الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أنها ستحاول جاهدة متابعة البعض اونلاين إذ بدأت مؤخرا بمشاهدة مسلسل " بالقلب" لأنها تحب كتابات طارق سويد.

وتطرقت الاعلامية نضال الأحمدية خلال اللايف الذي جمعها بالإعلامية كارين سلامة، لمسلسل "أولاد ادم" معتبرة انه عملا عاديا بانتاج ضخم، إذ كانت الممثلة ماغي بو غصن التي ظهرت في أعمال عدة وحشة الشاشة بينما اليوم كانت الضحية.

ورجحت الأحمدية أن يكون قد تم حذف عدد من مشاهد الممثلين قيس الشيخ نجيب ودانييلا رحمة في آخر 10 حلقات من العمل، لافتة إلى أنه من المحتمل انه لم يتم الإشراف جيدا على العمل بسبب جائحة كورونا، وهذه ضربة للدراما اللبنانية، مؤكدة انها ليست ضد الأعمال الدرامية المشتركة شرط الا يكون هناك تحامل على اللبناني.

كما هاجمت الأحمدية الكاتب رامي كوسا من خلال ما شاهدته في سيناريو " أولاد ادم"، لافتة ان ما رأيناه في السجن النساء بلبنان لا بد انه الواقع في سوريا، مؤكدة انهم يتابعون عن كثب مع الممثلة والأنشطة زينا دكاش الواقع في السجون والأمر لا يمت إلى الواقع بصلة، متطرقة الى الصورة التى نقلت عن الفساد في قوى الأمن مؤكدة أن الأمر موجود ولكن لم نصل إلى هذا المستوى الذي نقل إلى الشاشة.

وتابعت حديثها عن أولاد ادم بالقول: قصة النائبة ولا يزال التحقيق مستمرا هي خروج عن السياق الدرامي مستطردة بالقول " شو حبيت تقول يا عبقري اكتب عن بلدك ما الك حق تكتب عن بلدنا".

ولدى سؤالها عن مسلسل " بردانة انا"، أكدت انه لم يتسن لها متابعة العمل الا انها لم تشعر انه " عمل ضجة"، مهاجمة الكاتبة كلوديا مرشليان معتبرة انها يجب أن تحترم تاريخها وكبرتها، باتت تجارية تهدف فقط إلى جمع المال وهناك الكثير من التكرار في العديد من حواراتها.

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وحول الأعمال الدرامية المصرية، أكدت ان الممثلة جومانة مراد أبدعت هذا العام وان الممثلة روجينا تستحق الثناء والتكريم نظرا لما قدمته في مسلسل " البرنس"، اما أحمد زاهر فقد أبدع بتجسيد شخصية الشرير اكثر من مكسيم خليل، في حين ان تمثيل محمد رمضان جاء عاديا على الرغم ان الدور والقصة رائعين.

ولدى سؤال كارين سلامة عن حفلات النجوم الذين احييوها خلال عيد الفطر اون لاين، أكدت الأحمدية ان النجمة نانسي عجرم كانت "مهضومة" ولم يكن هدفها تجاريا على عكس بعض النجوم الذي فرض خلال حفلاتهم على دفع المال ليتسنى متابعة الحفل.

كما تساءلت الأحمدية " إلى أي وصلنا على الساحة الفنية؟"، فقد بات عصر الاون لاين بلباس النوم وهذا معيب، متطرقة بالقول: هيفا وهبي ونسرين طافش يعملوها" بس لباس النوم للسرير الكل صار مستعد يعمل اي شي كرمال يزيد الفولورز. وقاطعتها كارين سلامة بالقول" نسرين طافش مش رافعة عليك دعوى " فردت الأحمدية: تروح تبلط البحر، صار عندها كرامة لترفع دعوى؟ بخصوص ماذا؟ خطفت أب رجال؟