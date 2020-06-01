شكرا لقرائتكم بعد نجاحهما المدوي.. جديد شاكوش وكمال "شوكولاتة سايحة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أغنية "بنت الجيران" التي حصدت أكثر من 308 ملايين مشاهدة على اليوتيوب في نجاح وصف بـ"المدوي"، طرح كل من حسن شاكوش وعمر كمال أغنية جديدة بعنوان "شوكولاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" أمس الأربعاء.

والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو والمنتج الفني أمير سامي أبو غالي.

وحقق الكليب بعد طرحه الأربعاء، مليونين ونصف المليون مشاهدة حتى اللحظة، وتعد هذه الأغنية التعاون الثانى بينهما بعد أغنيتهما "بنت الجيران".

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وكانت قد انتشر موخرا أحاديث عن خلافات تجمع بين عمر وشاكوش، إلا أن كمال قال في تعليقات على "إنستغرام": "الشغل مالهوش دعوة بالعلاقات والخناقات.. فيه اتفاقيات لازم تتم بعيد عن الخلافات والشغل لازم ينزل".

جدل بنت الجيران

جدير بالذكر أن أغنية بنت الجيران أثارت الجدل في مصر، بعدما شارك حسن شاكوش فى حفل باستاد القاهرة بصحبة العديد من نجوم الغناء مثل تامر حسني ونانسي عجرم ووائل جسار، وغنى ومعه عمر كمال أغنية بنت الجيران ورددا مقطع "أشرب خمور وحشيش"، مما أثار حفيظة الجمهور والنقابة كذلك.

وبعد الحفل مباشرة أعلن نقيب الموسيقيين هانى شاكر أن شاكوش خالف ثوابت المجتمع وسيتم إعادة النظر فى عضويته بالنقابة. ليصدر قرار بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا.

وقال شاكوش خلال مداخلة تصريحات صحافية سابقة: "سألتزم بقرار نقيب الموسيقيين وراض عنه، ولا يوجد أي مشكلات فى ذلك.. وقد وعدت الفنان هاني شاكر من قبل بتغيير المقطع"، معقبًا: "فوجئت خلال الحفل الأخير بأن النسخة الأخيرة شغالة.. ولم يتم مسح الكلمات الخارجة".