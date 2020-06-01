نهال نبيل الأكثر بحثاً على غوغل بعد إصابتها بفيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







"الخليج 365" من بيروت: تصدرت المغنية الشابة نهال نبيل قائمة الرائج في محرك البحث غوغل بعد إعلان الفنانة مي فاروق إصابتها بفيروس كورونا.

ووجاء ذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على الفيسبوك أكدت فيه فاروق إصابة زميلتها ووالدتها بفيروس كورونا المستجد قائلة: "خبر من أسوأ الأخبار اللى عرفتها، دعواتكم للجميلة حبيبتي نهال نبيل ومامتها بالشفاء، أصابهم الفيروس ربنا يزيح عنك حبيبتي ويشفيكي ويعافيكي إنتي وماما، أزمة وتعدي، دعواتكم جميعا".

وبدأت نهال مشوارها في استوديو الفن عام 2003، وقدمها سيد حجاب لياسر عبد الرحمن لتغني تتر مسلسل سارة عام 2005، غنت بعدها أغنيتين "باشوف بعيني، باعيش أوقات"، وقدمت "نهال" أول أغنياتها للسينما في نفس العام لفيلم "بالعربي سندريلا" ثم غنت 5 أغنيات فى فيلم "صياد اليمام" عام 2009.

نهال قامت بإخراج كليب "شامخ" للفنانة السورية أصالة، إلى جانب طرحها ألبوم بعنوان "مفاجأة"، وقامت نهال بإخراج كليبات أغاني ألبومها، ومنها " كان واحشني" ، ولو حبيت ترجعلي"، و" هنبدأ حياة"

Advertisements

وطرحت مؤخرا أغنية باللهجة الخليجية بعنوان "فيها شي".