الصراعات بين المرأة والرجل ترصدها الكوميديا الاجتماعية الخليجية "مانيكان" على MBC1

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"الخليج 365" من بيروت: عودة الصراعات بين المرأة والرجل، في قالب لا يخلو من الطرافة وفي أزمنة متعدّدة، ضمن الكوميديا الاجتماعية الخليجية "مانيكان"، من تأليف مريم نصير وإشراف درامي لعلاء النعيمي، وإخراج هيا عبد السلام، بالتعاون مع المخرج سعود بو عبيد، والذي يُعرض على MBC1.

يحاول المسلسل ضمن أجواء مغايرة عمّا يحدث في التراجيديا، التأكيد على أن استمرار الحياة يكشف أهمية استمرار العلاقات بين الرجال والنساء، لأن الطرفين يكملان بعضهما بعضاً، وذلك من خلال سلسلة من الأحداث.

يضيء العمل على حياة ثلاثة أجيال من عائلة حظ النساء فيها سيّء في العلاقات الزوجية، بدءًا من الجدة عزيزة (أسمهان توفيق)، والأم سميرة، والأخت حميدة... فيما تعاني مريم (هيا عبد السلام) ابنة سميرة من الأفكار التي نشأت عليها، وتقرّر عدم الارتباط بأحد كي تتجنب المعاناة التي مرّ بها الأسلاف.

وفي سياق الأحداث، تعمل مريم في مشغل للخياطة مع زميلاتها الفتيات، وتشاء الظروف أن يتم افتتاح مقهى يعمل فيه مجموعة من الرجال في الجهة المقابلة للمشغل. من هنا يبدأ التصادم بين النساء والرجال في إطار كوميدي يتخلله بعض الأحداث الدرامية والعاطفية.

الجدير ذكره أن "مانيكان"، يجمع كل من أسمهان توفيق، هبة الدري، فؤاد علي، محمد العلوي، هيا عبد السلام، فهد باسم، علي الحسيني، ميثم بدر، زينب غازي، روان العلي، صمود المؤمن، نوف السلطان، علي حسن الحسيني، أحمد العوضي، إيمان العلي... وبمشاركة فاطمة الطباخ وفواز جابر، وغيرهم من النجوم والممثلين.

 يُعرض مسلسل "مانيكان" على MBC1، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 05:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 08:00 مساءً بتوقيت السعودية.

