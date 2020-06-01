وفاة الفنانة السورية هيام طعمة بعد صراع مع السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
رحلت عن عالمنا أمس الأحد الممثلة والمطربة السورية هيام طعمة، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 58 عامًا.
هيام توفيت في أحد مستشفيات هولندا، ومن المقرر دفنها هناك في ظل صعوبة نقلها لسوريا، مع إغلاق حركة الطيران، بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب تصريحات صحفية لأسرتها.
هيام من مواليد حلب، عرفت طريقها مبكرا لعالم الفن، وشاركت نجوم كبار بطولة أعمالهم، بينهم ابن موطنها دريد لحام، وكان لها عدة تجارب مصرية، منها "انتبهوا أيها الأزواح"، "إضراب المجانين"، ومسلسل "السندريلا".
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