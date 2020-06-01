منى زكي توجه رسالة لجمهورها أثناء قيادتها للدراجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرصت الفنانة منى زكي، على توجيه رسالة إلى جمهورها على طريقتها الخاصة، تجنبا الإصابة من وباء كورونا.

ونشرت منى، صورة لها وهى تقود الدراجة ومرتدية الملابس الواقية من كورونا، وذلك عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "كحولك في جيبك.. كمامتك في وشك.. خاف على نفسك وعلى غيرك".

يذكر أن منى زكي، تستأنف تصوير مسلسل "تقاطع طرق" خلال أيام، وهو بطولة محمد فراج، ومحمد ممدوح، ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.

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