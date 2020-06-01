تراند اليوم : صدمة في الوسط الفني..إصابة فنانة مصرية ووالدتها بفيروس كورونا



أصيبت الفنانة المصرية نهال نبيل، ووالدتها بفيروس كورونا المستجد، المر الذي أحدث حالة صدمة بين زملائها في الوسط الفني بمصر.

أعلنت الخبر المطربة "مي فاروق"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت :" وادي خبر من أسوأ الأخبار اللي عرفتها.. دعواتكم للجميلة حبيبتي نهال نبيل ومامتها بالشفاء أصابهم الفيروس، ربنا يزيح عنك حبيبتي ويشفيكي ويعافيكي إنتي وماما أزمة وتعدي.. دعواتكم جميعا".

وتفاعل جمهور المطربة مي فاروق مع منشورها، متمنين الشفاء العاجل للفنانة نهال نبيل ووالدتها.

وكانت الفنانة الشابة نهال نبيل تعاونت مؤخرا مع الفنانة السورية أصالة نصري في إخراج أغنية "شامخ"، التي هي من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبد العزيز الميانا.

وكانت وسائل إعلام مصرية أعلنت إصابة 4 إعلاميات بفيروس كورونا على رأسهم افعلامية الشهيرة ريهام السهلي والإعلامية آية عبدالرحمن بقناة "إكسترا نيوز".



