تراند اليوم : القبض على عريس شقيقة محمد رمضان أثناء حفل الزفاف (فيديو)



ألقت قوات الأمن في مصر، القبض على زوج شقيقة الفنان محمد رمضان في حفل الزفاف، بسبب مخالفته لإجراءات الحظر الصحي وإقامة حفل زفاف داخل فيلته حضره العشرات، وعلى رأسهم شقيق العروس الفنان محمد رمضان.

وجاء ذلك بناء على بلاغ من مباحث قسم الشيخ زايد ثان والتي أكدت أنها رصدت إقامة حفل زفاف في إحدى فيلل كمبوند السليمانية على طريق مصر إسكندرية الصحراوي الأمر الذي يعد خرقًا للحجر الصحي بالمخالفة للقانون.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم توجيه اتهام له بمخالفة إجراءات الدولة الوقائية لمواجهة جائحة كورونا والتي قررت منع إقامة حفلات الزفاف والتجمعات خشية نقل العدوى من أحد حاملي المرض.

وتم التحقيق مع زوج شقيقة رمضان بعد تحرير محضر بالواقعة، ثم إخلاء سبيله بكفالة مالية على أن تتواصل التحقيقات لاحقًا.

كانت إيمان شقيقة محمد رمضان، عقدت قرانها على حسام حامد 17 مايو الجاري في حفل عائلي.

كما كانت قد احتفلت بخطوبتها فبراير الماضي، وهي الشقيقة الوسطى لمحمد رمضان، وتعمل في مجال التجارة وبالتحديد في منتجات العسل.



