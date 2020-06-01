إيساف تحت مقصلة مواقع التواصل الإجتماعي والجمهور يطالب بمعاقبته

متابعة بتجــــــــــرد: تعرض الفنان المصري إيساف لوابل من الانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب إحيائه لحفل زفاف، داخل إحدى المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر، نظراً لحضور عشرات من المدعوين دون ارتداء الكمامات الطبية، ما يتعارض مع قرارات الحكومة بالحد من التجمعات في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

وطالب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بمعاقبة إيساف علي مخالفته لقرارات الحكومة، خاصة أنه مطرب وله قاعدة من المعجبين والمعجبات.

ومن جانبه، قال مصدر من نقابة الموسيقيين، في تصريح لصحيفة الرؤية، إن لوائح النقابة لا تنص على منع أي مطرب من إحياء حفل زفاف، وبالتالي لا يجوز معاقبة إيساف أو غيره من المطربين حال غنائه في أحد الأفراح، مضيفاً أنه ـ ويقصد إيساف ـ قد خالف تعليمات الحكومة التي تملك وحدها بحث إمكانية معاقبته علي هذا الفعل.