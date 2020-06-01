بالصورة – هكذا كان شكل نبيل شعيل قبل 44 عامًا

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأ الفنانة الكويتي نبيل شعيل متابعي حسابه على “إنستغرام” باستعادة صورة قديمة جدًا له. وتبين من خلال تعليقه عليها أنها تعود إلى العام 1976.

ورأى الكثير من المتابعين أن ملامحه لم تتغير كثيرًا وأن الشبه كبير بين شكله في الصورة وشكله الحالي. وتعليقًا كتب الفنان: “إلي لبس بجامة (محلات حلاوة مصر) لا يطلع اليوم موقع وتاريخ الصورة النزهة 1976”.

ويشار إلى أن شعيل لفت الأنظار قبل هذا بفيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات وعبر فيه عن حالة الملل التي يعيشها بسبب التزامه بقواعد الحجر الصحي وبقائه في المنزل لمدة طويلة.

وتطرق فيه إلى ما سيفعله بعد انتهاء هذه المرحلة التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد في الكويت وقال إنه وبعد انتهاء مدة الحجر سيخرج إلى الشارع ولن يعود إلى المنزل لمدة شهر كامل.

وأضاف أنه سيأخذ ملابسه عبر الباب من دون الدخول وأنه سينام في السيارة. وهو ما أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين الذين أثنوا على عفويته وطرافته.