بالصور – عائلة كيفانش تاتليتوغ تخطف الأضواء منه

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان التركي كيفانش تاتليتوغ برفقة شقيقته. ولفتت الأخيرة الأنظار بجمالها ونعومتها وهو ما ركزت عليه الكثير من تعليقات المتابعين.

كما انتشرت صورة للأخيرة برفقة والديهما اللذين جذبا الاهتمام أيضاً بوسامتهما وقارن الكثيرون بينهما وبين النجم الشهير.

ويشار إلى أن أخباراً انتشرت مؤخراً عن إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد وهو ما أثار الجدل في أوساط معجبيه وخصوصاً بعدما ذكر موقع Sabah التركي أنه عانى من بعض الأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال.

وسارع النجم بعد ذلك إلى كشف حقيقة وضعه من خلال رسالة نشرها على حسابه الخاص على “تويتر” حيث أشار إلى أنه التزم بالحجر المنزلي لمدة 15 يوماً.

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وغرد: “بعد خضوعي للفحوصات في المستشفى تم تشخيص إصابتي بالتهاب رئوي في منطقة صغيرة من رئتي. وجاء هذا بعدما حضرت إليه على إثر معاناتي من ارتفاع في درجة الحرارة ومن السعال. وتتم حالياً متابعة حالتي وانا أتلقى العلاج”.

وأضاف: “غداً سأتابع الفحوصات الأخيرة وبحسب النتائج سيتم تحديد كيفية العلاج في المنزل إذا لزم الأمر”.